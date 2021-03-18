集團營業額為128.26億元，按年跌不足1%﹔去年集團合共銷售120.03 億立方米燃氣，按年增長 8%，總客戶數達1414萬戶，新增70.4萬戶。

當中管道燃氣和相關產品銷售業務的營業額按年跌2%至108.35億元，主要因平均售氣價格下跌。去年售氣量為35.99 億立方米，按年增長 6%。燃氣接駁業務去年的接駁費收入為22.10億元，按年升6%，去年新增接駁客戶約47萬戶。

開支方面，集團總營業支出按年跌1%至110.02億元，當中燃料、庫存及已用材料支出為87.43億元，按年跌2%，主要由於年內天然氣來氣價格下降。員工成本減少 7%，折舊與攤銷則上升10%。去年集團融資成本為4.26億元，按年增加7%，負債比率為28.9%，按年跌0.1個百分點。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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