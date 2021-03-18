港華燃氣去年多賺10.6% 末期息0.15元
文章日期：2021年3月18日 16:54
港華燃氣（1083）去年多賺10.6%至14.47億元，每股基本盈利0.4956元，派末期股息0.15元，按年持平。
集團營業額為128.26億元，按年跌不足1%﹔去年集團合共銷售120.03 億立方米燃氣，按年增長 8%，總客戶數達1414萬戶，新增70.4萬戶。
當中管道燃氣和相關產品銷售業務的營業額按年跌2%至108.35億元，主要因平均售氣價格下跌。去年售氣量為35.99 億立方米，按年增長 6%。燃氣接駁業務去年的接駁費收入為22.10億元，按年升6%，去年新增接駁客戶約47萬戶。
開支方面，集團總營業支出按年跌1%至110.02億元，當中燃料、庫存及已用材料支出為87.43億元，按年跌2%，主要由於年內天然氣來氣價格下降。員工成本減少 7%，折舊與攤銷則上升10%。去年集團融資成本為4.26億元，按年增加7%，負債比率為28.9%，按年跌0.1個百分點。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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