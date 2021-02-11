長和去年少賺27%至291億 派末期息1.7元
文章日期：2021年3月18日 16:39
長和（0001）公布，去年盈利倒退27%至291億元，每股盈利7.56元，派末期息每股1.7元。期內收入跌8%，錄4038億元。
主席李澤鉅表示，去年上半年受到最大影響之業務，尤其是零售及港口部門，雖受惠下半年某程度經濟復甦，惟並不足以彌補上半年盈利的巨額跌幅。此外，赫斯基能源確認營運虧損及資產減值繼續對集團全年盈利淨額構成不利影響。
按IFRS 16前基準，EBITDA及EBIT較去年分別減少13%及24%，主要反映疫情導致全年表現逆轉。與上半年相比，撇除一次性之交易收益，以及集團於上下半年所佔赫斯基之減值及其他支出份額，所有業務於下半年均重拾增長，整體基本EBITDA及EBIT較2020年首6個月分別增加38%及65%。
長和今日收報62.9元，升1.4%，全日成交4.15億元。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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