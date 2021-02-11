主席李澤鉅表示，去年上半年受到最大影響之業務，尤其是零售及港口部門，雖受惠下半年某程度經濟復甦，惟並不足以彌補上半年盈利的巨額跌幅。此外，赫斯基能源確認營運虧損及資產減值繼續對集團全年盈利淨額構成不利影響。

按IFRS 16前基準，EBITDA及EBIT較去年分別減少13%及24%，主要反映疫情導致全年表現逆轉。與上半年相比，撇除一次性之交易收益，以及集團於上下半年所佔赫斯基之減值及其他支出份額，所有業務於下半年均重拾增長，整體基本EBITDA及EBIT較2020年首6個月分別增加38%及65%。

長和今日收報62.9元，升1.4%，全日成交4.15億元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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