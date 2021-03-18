長實指，去年投得觀塘安達臣道用地，又在今年2月投得啟德跑道區一幅優質土地，擬建成臨海住宅項目，將繼續物色合適土地作發展用途。而內地方面的銷售錄符合預期收益，有助抵銷本港物業銷售收益減少影響。而物業租務，則受疫情及經濟放緩的不利因素影響寫字樓物業，整體物業租務收益較上年度下跌14%。

酒店方面，北角歷山酒店將會於2021年投入運作，令集團酒店及服務套房業務提供約15,000間客房。而2020 年度飛機租賃收益因飛機減值及應收賬款撥備影響而減少，淨收益為11.19億元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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