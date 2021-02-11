恒指升371點 14日來首次企上20天線 成交增17%
文章日期：2021年3月18日 16:34
美聯儲放鴿，市場亦無懼美債息再破頂，恒指收市升371點或1.28%，報29405點，恒指是14個交易日以來，首度升穿並收於20天線(29389.1點)之上，並稍為與擴闊與10天線(28974.65點)及50天線(29264.07點)的距離。
恒指今早高開283點見全日底，早市曾升562點，高見29596點，見全日高位，全日高低波幅279點。
大市成交金額1745億元，較上日增加17.4%；國指升111點或0.98%，報11470點。恒生科技指數收報8676點，升1.19%。
藍籌28隻升，22隻下跌，5隻無升跌。舜宇（2382）去年多賺22%，收市升9.45%，收報195.8元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌3.13%，收報9.59元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升2.56%，收報640.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻63點；平保（2318）跌0.72%，收報95.95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。
藍籌創科實業（0669）創上市新高，見136.1元，收報134.2元，跌0.22%。
恒生科技指數成份股12隻升，17隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）升9.45%；跌幅最大的是微盟（2013）收報18.14元，跌17.92%。
北水南下合計淨流入45.69億元，較上日增加54.93%，連續第3日流入，累計流入127.85億元。南水北上合計淨流入33.15億元人民幣，較上日增加1912.62%，連續第8日流入，累計流入279.42億元。
破頂股表現
內房、物管股股破頂，包括世茂服務（0873）創上市新高，見17.48元，收報16.78元，跌1.41%；合景泰富（1813）創上市新高，見13.8元，收報13.58元，升3.82%。
航運物流股破頂，包括海豐國際（1308）創上市新高，見26元，收報25.5元，升0.99%；中國外運（0598）創52周高，見3.39元，收報3.35元，升4.04%；太平洋航運（2343）創52周高，見2.43元，收報2.35元，升6.33%。
濠賭股破頂，包括美高梅中國（2282）創52周高，見14.62元，收報14.34元，升0.56%；永利澳門（1128）創52周高，見16.68元，收報16.32元，升0.37%。
醫藥股破頂，包括，華潤醫藥（3320）創52周高，見5.89元，收報5.56元，跌4.14%；康哲藥業（0867）創52周高，見18.8元，收報18.24元，升15.01%。
其他破頂股包括，國航（0753）創52周高，見7.44元，收報7.33元，升1.66%；越秀房託（0405）創52周高，見4.08元，收報4.06元，升0.5%；泓富（0808）創52周高，見2.74元，收報2.7元，無升跌。
午後消息股份表現
小米（1810）有份參與投資的四川新網銀行遭到銀保監通報批評。小米收報26.2元，跌0.19%。
中通快遞（2057）去年第四季淨利潤跌逾四成，全年少賺25%。收報236元，跌6.57%。
特步（1368）去年少賺三成 派末期息0.075元。收報3.72元，跌1.33%。
利郎（1234）去年盈利跌31%，末期息連特別息派0.27元。收報5.35元，跌2%。
日清食品（1475）去年多賺20.3%。收報6.3元，跌3.37%。
嘉里建設（0683）去年少賺22% 合約銷售超目標逾6成 派息0.95元。嘉里建設收報24.85元，升6.4%。
華潤電力（0836）去年核心多賺一成，末期息派0.406元。收報9.13元，升1.2%。
多間公司公布業績，績前表現如下，長實集團（1113）收報47.05元，升2.51%；長和（0001）收報62.9元，升1.37%；李寧（2331）收報48.6元，升2.21%。
隔晚通告股表現
美圖（1357）加碼掃貨，斥3.9億再買比特幣以太幣。收報3.09元，升10.36%。
毛記（1716）更改上市集資用途，加強活動策劃及營運資金。收報0.62元，升1.64%。
新秀麗（1910）去年轉蝕12.78億美元，共裁約26%非零售員工。創52周高，見17.5元，收報17.08元，升5.43%。
電能實業（0006）全年盈利跌14%至61.32億，末期息微增約0.5%。收報44.95元，升0.67%。
長建（1038）去年少賺3成，派息1.79元。收報46.55元，升1.42%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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