美聯儲放鴿，市場亦無懼美債息再破頂，恒指收市升371點或1.28%，報29405點，恒指是14個交易日以來，首度升穿並收於20天線(29389.1點)之上，並稍為與擴闊與10天線(28974.65點)及50天線(29264.07點)的距離。