當局將落實好外商投資法及其實施條例，深入開展配套規章「立改廢」，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境。

另外，商務部將繼續加強對重點外資企業和項目的服務保障，推動外資項目加快落地和建設。同時落實《外商投資企業投訴工作辦法》，加大外商合法權益保護力度，持續更新《中國外商投資指引》，不斷提升投資環境透明度和便利度。

商務部又指，會進一步發揮好開放平台作用，將統籌自貿試驗區、自由貿易港、服務業擴大開放綜合示範區、國家級經開區等開放平台，完善不同平台區域的制度設計，進一步加大對重點外資項目在用地、環保、能耗、金融等各方面的保障力度。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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