他又指出，在經濟增長及通脹預期升溫的情況下，即使10年期國債債息升穿2厘，聯儲局也不會感到憂慮，因為距離聯儲局認為債息上升將窒礙經濟強勢反彈仍為時尚早。總體而言，鮑威爾及其顧問並不擔心加息造成的影響。

他又認為，今年下半年通脹將升溫，但假以時日，疫後經濟將與疫前相若。人口老化問題依然存在，債務水平甚至較疫情前上升。長期内，企業不太可能擁有很大的定價權，因此預計經濟將溫和增長，利率會相對偏低。

Nathan Sheets在加入保德信前，曾任美國財政部國際事務部副部長；此前曾在美國聯儲局任職18年，離任前擔任國際金融部主管以及美國聯邦公開市場委員會經濟學家。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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