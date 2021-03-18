前美聯儲主管︰債息升穿2厘 儲局也不會憂慮
文章日期：2021年3月18日 16:00
曾在美聯儲任職18年的保德信（PGIM）固定收益首席經濟學家Nathan Sheets表示，美聯儲主席鮑威爾關注的並非某個時間點的通脹，而是一段時間內的平均通脹，聯儲局希望通脹在一段時間內平均增長2%，因此，年底前通脹達致2.3%至2.5%的目標並不十分重要。
他又指出，在經濟增長及通脹預期升溫的情況下，即使10年期國債債息升穿2厘，聯儲局也不會感到憂慮，因為距離聯儲局認為債息上升將窒礙經濟強勢反彈仍為時尚早。總體而言，鮑威爾及其顧問並不擔心加息造成的影響。
他又認為，今年下半年通脹將升溫，但假以時日，疫後經濟將與疫前相若。人口老化問題依然存在，債務水平甚至較疫情前上升。長期内，企業不太可能擁有很大的定價權，因此預計經濟將溫和增長，利率會相對偏低。
Nathan Sheets在加入保德信前，曾任美國財政部國際事務部副部長；此前曾在美國聯儲局任職18年，離任前擔任國際金融部主管以及美國聯邦公開市場委員會經濟學家。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
美債息又抽上 10年期債息高見1.71厘 30年期亦升至2.55厘
郭明錤料Apple mini LED顯示器今年出貨量可達1000萬部
中糧家佳康去年生物資產公允價值調整後純利39.95億人幣 息0.206元