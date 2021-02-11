ZA Bank開業一年用戶突破30萬 有客戶靠活期定期袋150萬息
文章日期：2021年3月18日 15:40
本港首家虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）公布，由去年至今開業已一年，用戶數目已突破30萬，相當於香港人口的4%。截至2020年底，ZA Bank存款總額超過60億元，同時個人貸款規模達6.5 億元。
該行並公布了一系列業務數據，例如截至去年底，該行客戶賺取的利息累計有3800萬元。而單計今年1月，該行發行的ZA Card的用戶，共獲發了650萬元的回贈。在開業一年間，協助用戶完成了總額588億元的轉賬。
該行又透露，「最會儲錢」的客戶，透過活期及定期存款合共賺取了150萬元利息；「最會慳錢」的客戶，透過ZA Card賺取了4.79萬元的回贈。
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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