美債息又抽上 10年期債息高見1.71厘 30年期亦升至2.55厘
文章日期：2021年3月18日 15:40
美聯儲容許通脹短時間內高過2%，又無意為債息向上採取行動，美債息隔晚先升後回，不過，目前的亞洲時段美債息再度抽上，10年期債息暫高見1.717厘，是2020年1月24日1.7604厘後最高，連升第3日。
30年期債息亦同樣抽升，高見2.4943厘，是2019年8月1日2.558厘後最高，亦同樣連升3日。
利率期貨顯示，4月份加息的機會僅為4.3%。
道期升0.29%，標期跌0.05%，納期跌0.49%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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