郭明錤料Apple mini LED顯示器今年出貨量可達1000萬部
文章日期：2021年3月18日 15:28
著名蘋果分析師郭明錤發表報告指，蘋果已投入龐大資源在mini LED開發與生產上，已確定mini LED在Apple生產力工具的產品線中具有中長期關鍵策略性地位。
他預計，組裝廠商將自4月中下旬後開始大量生產mini LED iPad，2021與2022年的mini LED顯示器出貨量分別為1000萬與2000至3000萬。
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時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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