銀保監指，調查發現，新網銀行與一家互聯網汽車消費分期服務平台合作業務存在貸前調查不儘職、催收管理不到位、推高消費者融資成本等問題。其中，四川新網銀行在與一家互聯網汽車消費分期服務平台的合作中，就貸款收取的費率有的達到了30%以上，並且未能遵守風險評估和催收規定。

新網銀行是中國三大互聯網銀行之一，其餘兩間分別是螞蟻的網商銀行和騰訊（0700）的微眾銀行。新網銀行於2016年末成立，是由新希望集團、小米、紅旗連鎖等股東發起設立的民營銀行，最大股東是持股30%的新希望集團，而小米則持股29.5%。

小米現報26.6元，升1.3%。

新網銀行回應指，問題集中發生在開業初期的個別業務渠道。近一年多來，根據監管部門的指導意見，該行成立專項整改小組，全面開啟自查和持續整改工作，主要問題整改已取得階段性進展。將不斷完善消費者權益保護工作，持續提升服務水平。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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