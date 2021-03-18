小米投資的新網銀行 遭銀保監批評
文章日期：2021年3月18日 14:46
小米（1810）有份參與投資的四川新網銀行遭到銀保監通報批評。消費者投訴舉報的問題主要集中在銀行違規放款、對車貸金額存在異議、貸款息費過高、暴力催收等方面。
銀保監指，調查發現，新網銀行與一家互聯網汽車消費分期服務平台合作業務存在貸前調查不儘職、催收管理不到位、推高消費者融資成本等問題。其中，四川新網銀行在與一家互聯網汽車消費分期服務平台的合作中，就貸款收取的費率有的達到了30%以上，並且未能遵守風險評估和催收規定。
新網銀行是中國三大互聯網銀行之一，其餘兩間分別是螞蟻的網商銀行和騰訊（0700）的微眾銀行。新網銀行於2016年末成立，是由新希望集團、小米、紅旗連鎖等股東發起設立的民營銀行，最大股東是持股30%的新希望集團，而小米則持股29.5%。
小米現報26.6元，升1.3%。
新網銀行回應指，問題集中發生在開業初期的個別業務渠道。近一年多來，根據監管部門的指導意見，該行成立專項整改小組，全面開啟自查和持續整改工作，主要問題整改已取得階段性進展。將不斷完善消費者權益保護工作，持續提升服務水平。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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