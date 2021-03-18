富豪汽車：晶片供應緊張 將降低產量
文章日期：2021年3月18日 13:07
富豪汽車公布，受到全球半導體晶片供應緊俏影響，3 月份將暫停或調整在中國及美國的汽車生產，降低產量。
富豪表示，預期第二季晶片缺貨的情況會更加嚴重，因此決定採取減產措施以降低對生產面的影響，將在3月份暫停或調整分別在美國及中國的汽車產量。
上月富豪雖表示，未曾因晶片短缺問題而下調汽車產量，但警告第一季可能會出現減產的重大風險。
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
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合辦：明報財經 及 王道財經
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