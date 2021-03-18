年第四季投資菜鳥網絡産生的一次性未實現估值收益7.54億元。調整後淨利潤為12.9億元，跌20.9%，每股美國存託股收益為1.55元。

期內包裹量為54.1億件，按年升46.5%，經營活動產生的現金流量淨額20.4億元。期內核心快遞服務收入按年升17.1%，主要由於包裹量按年增長46.5%，以及競爭導致單票價格下降20.1%的綜合影響所致。受全球新冠肺炎疫情導致的跨境電子商務需求激增和價格提升所驅動，貨運代理服務收入按年升92.1%。

上季營業成本總額為63.99億元，按年增31.9%，當中幹線運輸成本為升23.5%至29.56億元。單票幹線運輸成本按年下降15.7%至0.55元，主要是由於公司自有車隊比例提升、高運力牽引車規模擴大。自有車隊佔幹線運輸成本的比例為約78.9%，去年同期為 59.9%。分揀中心運營成本16.5億元，按年升28.4%。

至於去年全年收入為252.14億元，按年增長14%，毛利錄58.37億元，按年跌11.8%，淨利潤倒退23.7%至43.26億元，調整後淨利潤約為45.9億元，倒退13.3%，每股美國存託股收益5.75元。

中通將於午後復牌。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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