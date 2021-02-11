中糧家佳康去年生物資產公允價值調整後純利39.95億人幣 息0.206元
文章日期：2021年3月18日 12:39
中糧家佳康（1610）公布去年生物資產公允價值調整前的純利28.8億元（人民幣，下同），按年升578%，生物資產公允價值調整後的純利為39.95億元，按年153.9%﹔生物資產公允價值調整前每股盈利為0.7383元，生物資產公允價值調整後的每股盈利為1.0239元。集團派末期息每股0.206港元。較2019年末期股息0.048港元增329.2%。
集團去年營業收入人民幣189.22億元，按年增長70.8%，各分部收入均同比增長，其中養殖業務營業收入63.39億元，按年提升80.9%，肉類進口業務營業收入為92.52億元，按年增長78.8%。
去年集團的生豬出欄量為204.6萬頭，按年升3.1%，商品大豬銷售均價按年升1倍至32.33元分每斤。去年由於行業豬源不足，集團生鮮豬肉分部生豬採購量有所下降，令生鮮豬肉銷量達10.9萬噸，按年跌25.5%，但集團抓住新冠疫情期間家庭消費迅速增長的機遇，大力推廣品牌盒裝豬肉，令品牌盒裝豬肉銷量為3494.2萬盒，按年升32.2%。肉類進口銷量為35.6萬噸，按年升99.1%。
中糧家佳康早市跌2.4%，報4.89元。
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