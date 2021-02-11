集團去年營業收入人民幣189.22億元，按年增長70.8%，各分部收入均同比增長，其中養殖業務營業收入63.39億元，按年提升80.9%，肉類進口業務營業收入為92.52億元，按年增長78.8%。

去年集團的生豬出欄量為204.6萬頭，按年升3.1%，商品大豬銷售均價按年升1倍至32.33元分每斤。去年由於行業豬源不足，集團生鮮豬肉分部生豬採購量有所下降，令生鮮豬肉銷量達10.9萬噸，按年跌25.5%，但集團抓住新冠疫情期間家庭消費迅速增長的機遇，大力推廣品牌盒裝豬肉，令品牌盒裝豬肉銷量為3494.2萬盒，按年升32.2%。肉類進口銷量為35.6萬噸，按年升99.1%。

中糧家佳康早市跌2.4%，報4.89元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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