特步去年少賺三成 派末期息0.075元
文章日期：2021年3月18日 12:26
體育用品股特步（1368）去年純利跌29.5%至5.13億元（人民幣，下同），淨利潤率跌2.6個百分點至6.3%，每股基本盈利收入為0.2083元，派末期股息0.075港元，按年持平，派息比率維持在60%水平。
去年特步的收入按年微跌0.13%至81.72億元，來自特步主品牌的收入減少7.9%至71.011億元，。集團毛利率跌4.3個百分點至39.1%。去年集團的廣告及推廣費用按年跌3.2個百分點至11.2%，員工成本升1.1個百分點至12.1%，研發費用微升0.3個百分點至2.7%。去年負債比率按年跌1.9個百分點至17.2%。至於平均存貨周轉天數跌3日至74天。
集團預期，特步主品牌自2020年下半年起，零售銷售穩健恢復，於2021年初仍保持增長動力。2021年將加快索康尼、邁樂和帕拉丁在中國內地的開店計劃，並專注於蓋世威的品牌重塑。
截至去年底，特步於中國及海外共有6,021家主要由授權分銷商經營的特步品牌店。
特步早市升2.39%，報3.86元。
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