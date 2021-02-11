去年特步的收入按年微跌0.13%至81.72億元，來自特步主品牌的收入減少7.9%至71.011億元，。集團毛利率跌4.3個百分點至39.1%。去年集團的廣告及推廣費用按年跌3.2個百分點至11.2%，員工成本升1.1個百分點至12.1%，研發費用微升0.3個百分點至2.7%。去年負債比率按年跌1.9個百分點至17.2%。至於平均存貨周轉天數跌3日至74天。

集團預期，特步主品牌自2020年下半年起，零售銷售穩健恢復，於2021年初仍保持增長動力。2021年將加快索康尼、邁樂和帕拉丁在中國內地的開店計劃，並專注於蓋世威的品牌重塑。

截至去年底，特步於中國及海外共有6,021家主要由授權分銷商經營的特步品牌店。

特步早市升2.39%，報3.86元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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