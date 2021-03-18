現在強勢板塊是物管股、航運股、濠賭股、航空股、乳業股、餐飲股等。ATMJ也開始有些回升勢頭，帶動恒科指上試小雙底頸線。新舊經濟都普漲，投資者似乎正嘗試小幅加注或重返市場。

舜宇光學（2382）業績勝預期，股價升11%。雖然下半年收入按年下跌14%亦遜於市場預期，主因是攝像頭模組(CCM)單價下降，但反而毛利率上升至歷史新高的26.2%，遠勝去年同期的21.9%，以及2020年上半年的19.5%。

市場對舜宇的擔心主要是產品價格下降、增收不增利。但實際情況遠較預期為佳，而展望未來1至2年，5G手機大規模推出，需求不是問題，可以預計舜宇盈利將進入快速增長期。今早升破20天線，確定沽壓已暫告一段落，後市有望反覆回升至通道頂部220元附近。

張兆聰

明報首席評論員