【有片：選股王】未來5G手機大規模推出 舜宇盈利將進入快速增長期
文章日期：2021年3月18日 12:24
恒指升438點，收報29472點，成交金額993億元。聯儲局維持利率不變，看好今年經濟但對2022及2023年經濟審慎。主席鮑威爾重申距離就業目標仍遠，並預期通脹僅短暫且一次性地上升。記者會後股市升、10年期債息由接近1.7厘的高位回落、金價向好。
現在強勢板塊是物管股、航運股、濠賭股、航空股、乳業股、餐飲股等。ATMJ也開始有些回升勢頭，帶動恒科指上試小雙底頸線。新舊經濟都普漲，投資者似乎正嘗試小幅加注或重返市場。
舜宇光學（2382）業績勝預期，股價升11%。雖然下半年收入按年下跌14%亦遜於市場預期，主因是攝像頭模組(CCM)單價下降，但反而毛利率上升至歷史新高的26.2%，遠勝去年同期的21.9%，以及2020年上半年的19.5%。
市場對舜宇的擔心主要是產品價格下降、增收不增利。但實際情況遠較預期為佳，而展望未來1至2年，5G手機大規模推出，需求不是問題，可以預計舜宇盈利將進入快速增長期。今早升破20天線，確定沽壓已暫告一段落，後市有望反覆回升至通道頂部220元附近。
張兆聰