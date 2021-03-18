匯豐維持5.0%最優惠利率
文章日期：2021年3月18日 12:24
香港上海匯豐銀行公布，維持最優惠利率不變，保留在目前5.0%的水平。對上一次調整為2019年11月1日，當時減12.5點子。
儲蓄利率亦維持不變，5000元以下0息，5000元以上年利率為0.001%。100萬元以上的額外利率維持0.001%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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