利郎去年盈利跌31% 末期息連特別息派0.27元
文章日期：2021年3月18日 12:22
利郎（1234）公布，去年全年收入下跌26.7%，至26.8億元人民幣（下同），盈利倒退31.4%至5.57億元，派末期息19港仙及特別末期股息8港仙。
期內利郎取消部分春夏季訂單及控制秋、冬季訂單，並於下半年積極利用各個渠道清理庫存。下半年庫存清理見效，目前庫存水平及賬齡已有所改善，
分銷商現金流亦因而較中期好轉，按應收貿易賬款年底結餘計算，經調整應收貿易賬款週轉天數降至75天。
利郎將在今年革新主系列的營運模式，挑選管理能力較高的分銷商、涉及福建、陝西、貴州、河南等地1,388家店舖（佔主系列於去年總店舖數量約56%），今年春夏季開始改以代銷模式經營。為進一步控制電商業務的經營，集團於今年1月月開始把網店改為自營，取代過往由分銷商經營的模式。
集團今年將採取謹慎開店策略，店舖目標淨增長100至150家，繼續在省會及地級市優質的購物商場增加店舖，亦將增加在合適奧特萊斯商場開店，作為清理庫存的常設渠道。今年總零售金額目標增長一成以上。
利郎中午收報5.69元，半日升4.2%。
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