期內利郎取消部分春夏季訂單及控制秋、冬季訂單，並於下半年積極利用各個渠道清理庫存。下半年庫存清理見效，目前庫存水平及賬齡已有所改善，

分銷商現金流亦因而較中期好轉，按應收貿易賬款年底結餘計算，經調整應收貿易賬款週轉天數降至75天。

利郎將在今年革新主系列的營運模式，挑選管理能力較高的分銷商、涉及福建、陝西、貴州、河南等地1,388家店舖（佔主系列於去年總店舖數量約56%），今年春夏季開始改以代銷模式經營。為進一步控制電商業務的經營，集團於今年1月月開始把網店改為自營，取代過往由分銷商經營的模式。

集團今年將採取謹慎開店策略，店舖目標淨增長100至150家，繼續在省會及地級市優質的購物商場增加店舖，亦將增加在合適奧特萊斯商場開店，作為清理庫存的常設渠道。今年總零售金額目標增長一成以上。

利郎中午收報5.69元，半日升4.2%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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