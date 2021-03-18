嘉里建設去年少賺22% 合約銷售超目標逾6成 派息0.95元
文章日期：2021年3月18日 12:13
嘉里建設（0683）公布去年全年業績，股東應佔溢利為54.03億港元，按年跌22%，每股盈利3.71元，末期股息每股0.95元，全年派息1.35元，按年持平。
集團收入145.26億元，按年跌19.4%。撇除公允價值之增加所產生的影響前，集團股東應佔溢利下跌22%至42.33億元。去年集團錄得強健的合約銷售，較中港全年合約銷售目標80億元超出61%至 128.8億元。租賃業務收入錄48.27億元，按年跌1.7%。年内，集團總毛利率增至58%，按年升8個百分點。
集團表示，就嘉里物流（0636）的股份出售，公司預期從部分要約中獲得的淨款項將不少於110億元，董事會有意宣派約25%至30%的該淨款項作特別股息，有關特別股息（如宣布派發）及決定股東合資格收取特別股息的記錄日期之詳細資料，將於適當時候作出公布。
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