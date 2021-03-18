日清去年多賺兩成 香港分部業績增66%
文章日期：2021年3月18日 12:15
日清食品（1475）去年多賺20.3%至3.02億元，純利率8.6%，按年升0.5個百分點，去年每股基本盈利0.2811元，盈利上升主要因銷售增長及經營及非經營開支的更好控制，盈利能力大幅提升。集團派每股末期息0.1405元，較2019年的0.117元按年升20.1%。
集團去年收入按年升14%至35.19億元，主要因疫情持續，使香港即食麵及冷凍食品業務表現理想，以及中國對即食麵需求激增﹔毛利率則按年微升0.1個百分點至32.9%，因水電煤等費用減少及主要原材料價格相對比較穩定，但因中國分銷業務開始營運而受到負面影響。
至於去年增長主力的香港業務，收入按年增加9.1%至14.18億元，香港分部業績按年增長65.5%至1.655億元，主要由於本年度即食麵及非麵類業務收入激增，以及銷售成本及銷售開支的更好控制。目前，來自香港業務的收入佔收入的40.3%，按年微跌1.8個百分點。
集團指於去年初，目睹即食麵及冷凍食品銷售突然激增，因為顧客囤積保質期更長且更易於製作的食品，因而帶動年內銷售增長。當香港於下半年受進一步的疫情個案影響時，囤積食品的趨勢再次被擴大及恢復其趨勢。
中國業務方面，去年收入按年升17.5%至21億元，是連續第三年保持雙位數增長。分部業績亦按年升17.4%至2.471億元，主要因即食麵業務的穩定表現，以及來自上海的新合營分銷業務的額外貢獻。而目前中國業務佔總收入的59.7%。
日清今日早市跌1.69%，報6.41元。
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