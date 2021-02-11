恒指升438點 升穿10天、20天及50天線 舜宇升11%
文章日期：2021年3月18日 12:14
美聯儲放鴿，低息環境料持續至2023年，恒指今早高開283點見半日底，最多升562點，高見29596點，一舉升穿10天線(28981.33點)、20天線(29392.44點)及50天線(29265.41點)。
恒指半日升438點或1.51%，報29472點，成交金額993億元；國指升149點或1.32%，報11508點。恒生科技指數收報8752點，升2.08%。
藍籌33隻升，19隻下跌，3隻無升跌。舜宇（2382）收入增約0.4%，派末期股息1.057元。半日升11.01%，收報198.6元，是升幅最大的藍籌。
石藥（1093）跌2.02%，收報9.7元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升3.2%，收報644.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻79點；平保（2318）跌1.29%，收報95.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。
藍籌股創科實業（0669）創上市新高，見136.1元，收報133.9元，跌0.45%。
恒生科技指數成份股19隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）升11.01%；跌幅最大的是微盟（2013）收報18.42元，跌16.65%。
北水南下合計淨流入39.82億元，較上日增加35.01%，連續第3日流入，累計流入121.98億元。南水北上合計淨流入33.9億元人民幣，較上日增加1958%，連續第8日流入，累計流入280.17億元。
破頂股表現
內房、物管股破頂，包括世茂服務（0873）創上市新高，見17.48元，收報17.24元，升1.29%；合景泰富（1813）創上市新高，見13.8元，收報13.72元，升4.89%；
濠賭股破頂，包括，美高梅中國（2282）創52周高，見14.62元，收報14.58元，升2.24%；永利澳門（1128）創52周高，見16.68元，收報16.5元，升1.48%；
醫孳股破頂，包括，華潤醫藥（3320）創52周高，見5.89元，收報5.5元，跌5.17%；康哲藥業（0867）創52周高，見18.32元，收報18.26元，升15.13%。
航運物流股破頂，包括，海豐國際（1308）創上市新高，見25.9元，收報25.85元，升2.38%；太平洋航運（2343）創52周高，見2.43元，收報2.36元，升6.79%；秦港股份（3369）創52周高，見1.6元，收報1.47元，升7.3%。
其他破頂股包括，越秀房託（0405）創52周高，見4.08元，收報4.06元，升0.5%；泓富（0808）創52周高，見2.74元，收報2.69元，跌0.37%。
多間公司公布業績，績前表現如下，長實集團（1113）收報46.9元，升2.18%；長和（0001）收報62.65元，升0.97%；李寧（2331）收報48.2元，升1.37%；日清食品（1475）收報6.41元，跌1.69%。
隔晚通告股表現
美圖（1357）加碼掃貨，斥3.9億再買比特幣以太幣。美圖收報2.83元，升1.07%。
毛記（1716）更改上市集資用途，加強活動策劃及營運資金。收報0.62元，升1.64%。
新秀麗（1910）去年轉蝕12.78億美元，共裁約26%非零售員工。創52周高17.5元，半日收報17.3元，升6.7%。
電能實業（0006）全年盈利跌14%至61.32億，末期息微增約0.5%。電能收報45.25元，升1.34%。
長建（1038）去年少賺3成，派息1.79元。收報46.8元，升1.96%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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