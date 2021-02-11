撇除匯兌損益等非經常性損益影響，潤電去年核心利潤為97.55億元，按年升9.85%。期內可再生能源業務淨利潤貢獻41.93億元（2019年29.17億港元），火電業務淨利潤貢獻41.82億港元，分別增長44%及16%。去年可再生能源業務淨利潤貢獻比例約50.1%。

潤電中午收報9元，微跌0.2%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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