潤電去年核心多賺一成 末期息派0.406元
文章日期：2021年3月18日 12:09
華潤電力（0836）公布，去年盈利增長15.1%至75.83億元，每股基本盈利1.58元，派末期息每股0.406元。連同中期股息，股息總額0.631港元，派息率為40%。
撇除匯兌損益等非經常性損益影響，潤電去年核心利潤為97.55億元，按年升9.85%。期內可再生能源業務淨利潤貢獻41.93億元（2019年29.17億港元），火電業務淨利潤貢獻41.82億港元，分別增長44%及16%。去年可再生能源業務淨利潤貢獻比例約50.1%。
潤電中午收報9元，微跌0.2%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
兩部門加強對語音社交軟件等安全評估 騰訊、阿里、小米等被約談