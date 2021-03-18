iShares安碩：科技股受壓 A股短線跑贏H股
文章日期：2021年3月18日 11:51
中港股市最近走勢反覆，後市仍未見明朗。iShares安碩亞太區主管Rimmo Jolly表示，H股的科技股比例較高，一旦利率向上時便會受壓，料A股短線表現會略為跑贏H股，但在長線組合中仍同樣看好A股及H股。雖然今年以來，板塊由科技股輪動到價值股，科技股跑輸，但他相信科技仍是內地經濟主要動力，也受到中央政府重點支持，如擴大本土科技供應鏈，內地科企長線發展前景仍然樂觀。
他續稱，現時全球投資者的科技股持倉，主要來自美國科企，但投資者已計劃多元化投資組合，正把目光轉向內地科企。而一些內地科企來自美國的收入比例，也遠低於投資者預期，以騰訊（0700）為例，其收入僅有約2％來自美國。iShares恒生科技ETF（3067）也持續吸引資金流入，自去年9月中推出以來，資產管理規模（AUM）已達到7.67億美元。
近期股市動盪，投資風險升溫。 Jolly認為，新冠病毒疫情及地緣政冶因素，將是內地經濟最大不明朗因素，而經濟最大下行風險，為出口增長潛在放緩，特別在最近數個月中增長非常強勁。
記者：王俊騏
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