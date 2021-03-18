他續稱，現時全球投資者的科技股持倉，主要來自美國科企，但投資者已計劃多元化投資組合，正把目光轉向內地科企。而一些內地科企來自美國的收入比例，也遠低於投資者預期，以騰訊（0700）為例，其收入僅有約2％來自美國。iShares恒生科技ETF（3067）也持續吸引資金流入，自去年9月中推出以來，資產管理規模（AUM）已達到7.67億美元。

近期股市動盪，投資風險升溫。 Jolly認為，新冠病毒疫情及地緣政冶因素，將是內地經濟最大不明朗因素，而經濟最大下行風險，為出口增長潛在放緩，特別在最近數個月中增長非常強勁。

記者：王俊騏

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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