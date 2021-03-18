傳吉利、韓國SK共同投資運輸和技術創新基金
文章日期：2021年3月18日 11:53
彭博社引述消息指，浙江吉利控股集團和國SK Holdings Co.將成為GLY Capital旗下新移動基金(New Mobility Fund)的基石投資者。該基金將投資於那些在運輸行業及相關領域進行創新的中後期成長型公司。
報道指，吉利和SK將成為新移動基金戰略顧問委員會的成員。吉利和SK Holdings的代表不予置評。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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