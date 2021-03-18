滬深三大指數半日高收 上證升0.55%
文章日期：2021年3月18日 11:31
內地股市半日向上。滬指高開高走，日中最高見3478點，收報3464點，升18點或0.55%，成交額1954億元人民幣（下同）。
深證成指一度升穿14000點大關，高見14003點，惟之後未能穩守大關，14000點得而復失，收報13947點，升138點或1%，成交額2668億元，兩市合共成交額7290億元。
創板指高開高收，最高見2760點，收報2743點，升39點或1.46%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
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時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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