港元拆息普遍向下 1個月HIBOR維持不變
文章日期：2021年3月18日 11:33
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR止跌，港元1個月期HIBOR無升跌報0.16583%。
港元現報7.7645元升值8點子，曾貶值最多6點子，報7.7659元，亦曾升值最多17點子，報7.7636元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.17點子至0.03893%；1星期HIBOR跌0.63點子至0.06304%；2星期HIBOR跌0.08點子至0.0897%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.24點子至0.23423%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.44964%；12個月期HIBOR跌0.11點子至0.60929%。
美元指數現報91.444升值0.002點。
美元1個月期LIBOR報0.10813%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0577%，維持不變。
對上一次維持不變。是2021年1月01日，當日利差報0.0359%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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