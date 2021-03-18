兩部門加強對語音社交軟件等安全評估 騰訊、阿里、小米等被約談
文章日期：2021年3月18日 11:15
中國網信辦公布，為加強對具有輿論屬性或社會動員能力的互聯網信息服務和相關新技術新應用的安全管理，規範互聯網信息服務活動，切實維護國家安全，社會秩序和公共利益，近日，國家互聯網信息辦公室，公安部指導各地網信部門，公安機關加強對語音社交軟件和涉嫌「深度偽造」技術的互聯網新技術新應用安全評估工作。
針對近期未完成的安全評估程序的語音社交軟件和涉及「深度偽造」技術的應用，國家互聯網信息辦公室，公安部指導北京、天津、上海、浙江、廣東等地方網信部門，公安機關依法約談映映客運、小米（1810）、快手（1024）、字節跳動、鯨準數服、雲賬戶、喜馬拉雅、阿里巴巴（9988）、網易云音樂、騰訊（0700）、去演等11家企業，督促其按照《網絡安全法》《具有輿論屬性或社會動員能力的互聯網信息服務安全評估規定》等法律法規和政策要求，認真開展安全評估，完善風險防控機制和措施，轉變安全評估中發現的安全隱患及時採取有效的整改措施，切實落實企業信息內容安全主體責任。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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