中國網信辦公布，為加強對具有輿論屬性或社會動員能力的互聯網信息服務和相關新技術新應用的安全管理，規範互聯網信息服務活動，切實維護國家安全，社會秩序和公共利益，近日，國家互聯網信息辦公室，公安部指導各地網信部門，公安機關加強對語音社交軟件和涉嫌「深度偽造」技術的互聯網新技術新應用安全評估工作。