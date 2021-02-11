彭博社：百融雲創香港IPO擬集資39億元 31日上市
文章日期：2021年3月18日 10:44
彭博社引述交易文件，為金融服務業提供服務的中國人工智能技術平台百融雲創，將以每股26.50至31.80元的價格，發行1.238億股股份，在香港IPO中集資最多39億元。國際配售從3月18日開始，3月24日結束，預計3月31日上市。摩根士丹利、中金公司和民銀資本聯合保薦人。
文件顯示，三家基石投資者Cederberg、中國國有企業結構調整基金和Franchise Fund LP，同意以招股價中值，認購新發行股份的47%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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