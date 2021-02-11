彭博社引述交易文件，為金融服務業提供服務的中國人工智能技術平台百融雲創，將以每股26.50至31.80元的價格，發行1.238億股股份，在香港IPO中集資最多39億元。國際配售從3月18日開始，3月24日結束，預計3月31日上市。摩根士丹利、中金公司和民銀資本聯合保薦人。