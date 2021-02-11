IFR：騰訊支持的塗鴉智能 美國IPO集資71億元
文章日期：2021年3月18日 10:32
IFR引述消息指，騰訊（0700）支持的塗鴉智能計劃將4,359萬股美國存託股份的發行價格定在每股21美元，高過塗鴉智能原本預計的IPO價格，早前預計為每股17-20美元之間。
集資金額9.15億美元(約71億港元)，騰訊和高瓴資本都已表示有意在IPO中買入至少1億美元，CPP Investments，Dragoneer Investment Group，新加坡政府投資公司(GIC)，和Tiger Global Management旗下基金，有意合計買入至少3億美元。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
鮑威爾：無需為債息向上採取行動 10年、30年期債息創1年及年半高
聯儲局料今年核心通脹2.2% 買債速度不變 料2023年加息一次
維持零息 鮑威爾冀通脹逾2% 債息高見1.68厘 道指升189點創新高