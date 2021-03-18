報道指，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國國務委員兼外長王毅計劃敦促美國國務卿布林肯和美國國家安全顧問蘇利文取消特朗普政府對中國實體和個人實施的制裁和限制措施。

中國官員亦計劃提議重建兩國間的定期高層會晤，並安排中國領導人習近平和拜登在今年4月的全球氣候變化會議期間舉行一次網上峰會。白宮對此類會晤的前景不予置評。

中國希望撤銷的措施包括美國對美國人向華為和中芯國際（0981）等中國公司銷售產品的限制；對中共黨員、中國留學生和中國官方媒體記者的簽證限制，以及關閉中國駐休斯敦領事館。北京方面已採取了對等的反制措施，對美國實體和個人進行了類似的懲罰。

報道引述了解中方計劃的人士表示，如果美國實施的這些限制被取消或放寬，中方將考慮取消自己的反制措施。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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