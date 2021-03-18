金管局：美息不變屬市場預期之內
文章日期：2021年3月18日 09:35
金管局發言人表示，美聯儲維持利率不變屬市場預期之内的決定。近日，市場普遍關注美國的貨幣及財政政策，對其通脹風險及經濟復蘇步伐的影響。預料相關的發展將會是影響利率變動及資金流向的重要因素。
金管局發言人表示，香港方面，貨幣市場繼續保持有序運作，銀行體系流動性充裕，港元拆息穩定。金管局會繼續監察市場情況，按照聯繫匯率制度保持貨幣及金融穩定。
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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