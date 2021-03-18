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金管局：美息不變屬市場預期之內 

文章日期：2021年3月18日 09:35

金管局發言人表示，美聯儲維持利率不變屬市場預期之内的決定。近日，市場普遍關注美國的貨幣及財政政策，對其通脹風險及經濟復蘇步伐的影響。預料相關的發展將會是影響利率變動及資金流向的重要因素。

金管局發言人表示，香港方面，貨幣市場繼續保持有序運作，銀行體系流動性充裕，港元拆息穩定。金管局會繼續監察市場情況，按照聯繫匯率制度保持貨幣及金融穩定。

 

 

 

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第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

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時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

 

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