恒指今早高開283點或0.98%，報29317點，重上10天線(28965.84點)、50天線(29262.31點)，受制於20天線(29384.69點)，成交金額32億元；國指今早高開117點或1.04%，報11475點。恒生科技指數開市報8689點，升1.34%。