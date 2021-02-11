恒指高開283點 重上10天及50天線 舜宇升2%
文章日期：2021年3月18日 09:29
恒指今早高開283點或0.98%，報29317點，重上10天線(28965.84點)、50天線(29262.31點)，受制於20天線(29384.69點)，成交金額32億元；國指今早高開117點或1.04%，報11475點。恒生科技指數開市報8689點，升1.34%。
藍籌45隻升，6隻下跌，4隻無升跌。舜宇光學（2382）收入增約0.4%，派末期股息1.057元。舜宇升2.46%，報183.3元，是升幅最大的藍籌。
創科實業（0669）跌1.49%，報132.5元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。
騰訊（0700）升1.68%，報635元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻41點。
多間公司公布業績，績前表現如下，長實集團（1113）開市報46.45元，升1.2%；長和（0001）開市報63元，升1.53%；李寧（2331）開市報48元，升0.95%；日清食品（1475）開市報6.52元，無升跌%。
美圖（1357）加碼掃貨，斥3.9億再買比特幣以太幣。美圖開市報2.93元，升4.64%。
毛記（1716）更改上市集資用途，加強活動策劃及營運資金。開市報0.61元，無升跌。
新秀麗（1910）去年轉蝕12.78億美元，共裁約26%非零售員工。開市報16.2元，無升跌。
電能實業（0006）全年盈利跌14%至61.32億，末期息微增約0.5%。開市報44.8元，升0.34%。
長建（1038）去年少賺3成，派息1.79元。開市報45.9元，無升跌。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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