瑞銀財富管理駐紐約的美洲新興市場首席投資官Alejo Czerwonko表示，「聯儲局周三的決定無疑是鴿派的。市場原本預計點陣圖中值會顯示2023年加息一次甚至多次，但結果並非如此。也看到量化寬鬆前景沒有變化，我認為市場的表現不言自明」。