瑞銀：聯儲局對美國通脹的展望對新興市場有利
文章日期：2021年3月18日 09:20
瑞銀財富管理駐紐約的美洲新興市場首席投資官Alejo Czerwonko表示，「聯儲局周三的決定無疑是鴿派的。市場原本預計點陣圖中值會顯示2023年加息一次甚至多次，但結果並非如此。也看到量化寬鬆前景沒有變化，我認為市場的表現不言自明」。
Alejo Czerwonko表示，聯儲會對美國長期通脹的低展望對新興市場有利，「認為重要的不是通脹率的短暫躍升，而是長期通脹率」，因為這可能意味著貨幣政策將繼續保持寬鬆。
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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