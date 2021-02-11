道期升0.29%，標期升0.28%，納期升0.46%。日股現升1.51%，韓股現升1.19%，澳股現跌0.33%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括長實集團（1113）、長和（0001）、李寧（2331）、日清食品（1475）等。

美圖（1357）加碼掃貨，斥3.9億再買比特幣以太幣。

毛記（1716）更改上市集資用途，加強活動策劃及營運資金。

新秀麗（1910）去年轉蝕12.78億美元，共裁約26%非零售員工。

舜宇光學（2382）收入增約0.4%，派末期股息1.057元。

電能實業（0006）全年盈利跌14%至61.32億，末期息微增約0.5%。

長建（1038）去年少賺3成，派息1.79元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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