港股ADR升203點 長實、長和業績
文章日期：2021年3月18日 09:03
聯儲局維持息口不變，美債息、美股齊升，港股ADR升203點或0.7%，報29237點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.83%，折合報629.69元；阿里巴巴（9988）升1.74%，折合報226.47元；美團（3690）升1.48%，折合報330.22元；匯控（0005）升1.28%，折合報46.34元；建行（0939）升0.12%，折合報6.59元。
道期升0.29%，標期升0.28%，納期升0.46%。日股現升1.51%，韓股現升1.19%，澳股現跌0.33%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括長實集團（1113）、長和（0001）、李寧（2331）、日清食品（1475）等。
美圖（1357）加碼掃貨，斥3.9億再買比特幣以太幣。
毛記（1716）更改上市集資用途，加強活動策劃及營運資金。
新秀麗（1910）去年轉蝕12.78億美元，共裁約26%非零售員工。
舜宇光學（2382）收入增約0.4%，派末期股息1.057元。
電能實業（0006）全年盈利跌14%至61.32億，末期息微增約0.5%。
長建（1038）去年少賺3成，派息1.79元。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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