隔晚美國10年期債息曾高見1.6868點，是2020年1月24日1.7604厘後最高，收市回落至1.6427厘；30年期債息高見2.4587厘，是2019年8月1日2.558厘後最高，收市回落至2.4180厘。

當被問及對近期債息上升有何看法時，鮑威爾指出，當前的貨幣政策，包括資產購買行動都是適當的。鮑威爾又表示，「如果看看各種金融狀況指標，會發現它們基本顯示融資條件整體很寬鬆，這是適當的」。重申通脹升溫是暫時現象，並表示近期債息上升並非無序，無需就此採取行動。

至於會否提前加息，以及18位聯儲會官員中，7人預計到2023年年底前利率將上升，鮑威爾強調這只是少數派觀點，「委員會中多數成員並不認為在這段預期時間內會有一次加息行動」，此外，目前還沒有到談論縮減購債規模的時候。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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