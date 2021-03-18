鮑威爾：無需為債息向上採取行動 10年30年期債息曾創1年及年半高
文章日期：2021年3月18日 08:52
聯儲局主席鮑威爾表示，目前的貨幣政策適當，重申希望看到通脹適度高過2%，又重申通脹升溫是暫時現象，並表示近期債息上升並非無序，無需就此採取行動。
隔晚美國10年期債息曾高見1.6868點，是2020年1月24日1.7604厘後最高，收市回落至1.6427厘；30年期債息高見2.4587厘，是2019年8月1日2.558厘後最高，收市回落至2.4180厘。
當被問及對近期債息上升有何看法時，鮑威爾指出，當前的貨幣政策，包括資產購買行動都是適當的。鮑威爾又表示，「如果看看各種金融狀況指標，會發現它們基本顯示融資條件整體很寬鬆，這是適當的」。重申通脹升溫是暫時現象，並表示近期債息上升並非無序，無需就此採取行動。
至於會否提前加息，以及18位聯儲會官員中，7人預計到2023年年底前利率將上升，鮑威爾強調這只是少數派觀點，「委員會中多數成員並不認為在這段預期時間內會有一次加息行動」，此外，目前還沒有到談論縮減購債規模的時候。
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