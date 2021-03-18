今次議息聲明與1月份公布的聲明極為相似，較為不同的是，指出經濟活動和就業復蘇步伐在放緩後已抬頭，但受疫情不利影響最重的部門仍然疲弱。決策層重申，經濟路徑在很大程度上將取決於疫情的發展，包括疫苗接種的進展。

通脹目標方面，聲明表示，委員會力求實現充分就業和通脹率在較長時期內達到2%。由於通脹率持續低於這個較長期目標，委員會將尋求實現通脹率在一段時間內適度高於2%，以使長期通脹均值達到2%且較長期通脹預期依然牢牢錨定在2%。委員會預計將維持貨幣政策的寬鬆立場，直至實現這些目標。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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