維持零息 鮑威爾冀通脹逾2% 債息高見1.68厘 道指升189點創新高
文章日期：2021年3月18日 08:11
美國聯儲會維持零息展望及量化寬鬆政策不變，主席鮑威爾重申希望看到通脹適度高過2%，又重申通脹升溫是暫時現象，並表示近期債息上升並非無序，無需就此採取行動。美國10年期債息曾高見1.6868厘，是2020年1月24日1.7604厘後最高，不過，美股亦能向上，道指、標指齊創即市及收市價計新高，道指即市曾高見33047.58點，標指則高見3983.87點，而納指亦連升3日，累計升205.342點。
道瓊斯工業平均指數收漲189點，升幅0.58%，報33015點。標普500指數收漲11點，升幅0.29%，報3974點。納斯達克綜合指數收漲53點，或0.4%，報13525點。
波音升3.28%，報263.59美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻55點，而聯合健康跌0.68%，報352.18元，拖低道指15點。
科技股方面，蘋果收市報124.76元，跌0.64%，谷歌母公司Alphabet收市報2082.22元，跌0.08%，亞馬遜收市報3135.73元，升1.41%，Facebook收市報284.01元，升1.69%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.45%，報424點。德國DAX指數收漲0.27%，報14596點；法國CAC 40指數跌0.02%，報6054點；英國富時100指數收跌0.61%，報6762點。