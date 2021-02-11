美國聯儲會維持零息展望及量化寬鬆政策不變，主席鮑威爾重申希望看到通脹適度高過2%，又重申通脹升溫是暫時現象，並表示近期債息上升並非無序，無需就此採取行動。美國10年期債息曾高見1.6868厘，是2020年1月24日1.7604厘後最高，不過，美股亦能向上，道指、標指齊創即市及收市價計新高，道指即市曾高見33047.58點，標指則高見3983.87點，而納指亦連升3日，累計升205.342點。