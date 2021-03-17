康宏股東會會場外爆推撞事件 8人被捕
文章日期：2021年3月17日 21:32
康宏環球（1019）今日傍晚在灣仔總部大樓舉行股東特別大會，據稱會場內有聲稱投資者到場擾嚷及發生推撞，聲言買了基金蝕了錢，直指公司騙人，多人上前衝入會場和在場職員理論。據稱，有女職員在混亂場面中被打傷。從會場內片段所見，有多名藍帽子警員到場介入調查，據理解，有多人被帶返警車載往警署協助調查。在會場外，亦有多人拉起黑底白字橫額，並大聲叫嚷要求還他們血汗錢。
截至目前，本報尚未了解最終康宏會場內會議進行情況，不過據悉，康宏環球會在晚上較後時後發出新聞稿交代事件。過往多次到該公司出席股東特別大會、股東郭曉群一方的代表馬時亨，昨日未有現身會場。在日前，他曾經向傳媒表示，就算多次獲准入會場，但是公司不會聽取他們意見，覺得不大作為，因此他當時尚在考慮是否再親臨會場。
警方表示，接獲上址保安報案，指上址有多人聚集，亦有人在場叫囂。人員接報到場，在上址截停被捕人士。經初步調查，被捕人士與上址負責人懷疑有股東糾紛，遂聚集於上址，8名年齡介乎24至45歲本地男子涉嫌非法集結被捕，現正被扣留調查，案件交由灣仔警區反三合會行動組跟進。
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