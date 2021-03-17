截至目前，本報尚未了解最終康宏會場內會議進行情況，不過據悉，康宏環球會在晚上較後時後發出新聞稿交代事件。過往多次到該公司出席股東特別大會、股東郭曉群一方的代表馬時亨，昨日未有現身會場。在日前，他曾經向傳媒表示，就算多次獲准入會場，但是公司不會聽取他們意見，覺得不大作為，因此他當時尚在考慮是否再親臨會場。

警方表示，接獲上址保安報案，指上址有多人聚集，亦有人在場叫囂。人員接報到場，在上址截停被捕人士。經初步調查，被捕人士與上址負責人懷疑有股東糾紛，遂聚集於上址，8名年齡介乎24至45歲本地男子涉嫌非法集結被捕，現正被扣留調查，案件交由灣仔警區反三合會行動組跟進。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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