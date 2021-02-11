截至今年3月15日，產品追蹤51隻成份股，當中藥品行業佔57.51%，生物科技行業佔33.72%，醫療保健設備佔8.77%。主要成份股包括有藥明生物（2269）、京東健康（6618）、信達生物（1801）、中國生物製藥（1177）等。

華夏基金（香港）副總裁麥榮發表示，恒生香港上市生物科技指數於2019年12月上市，去年升約70%，遠高於同期恒指20%升幅。國策層面上，中國生物科技產業被國家納入十四五規劃及中國製造2025戰略，在上述利好因素下，預期中國生物科技產業會持續發展，國際地位將會更為重要。他又補充，早年港交所推出重大的上市規則改革，條例放寬新經濟及生物科技股來港上市。時至今日，香港已成全球第二大的生物科技集資中心，預期未來更多有潛力的生物科技公司會陸續來港上市。

公司高級副總裁及投資經理張鈞表示，中國生物科技行業仍有很大上升空間，他舉例指2018年中國生物科技行業，佔整體醫療行業份額不足6%。當時，全球國家的生物科技佔比約為25%至30%，在內地人口老化及政府對醫療行業更大投入的情况下，相信行業會越趨龐大。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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