黃崢指，在不再擔任董事長和拼多多管理職位後，他的1：10的超級投票權也將失效。他名下股份的投票權將委托拼多多董事會以投票的方式來決策，同時他個人承諾個人名下的股票在未來3年內繼續鎖定，不出售。

消息公布後，拼多多在盤前一度跌9.7%，目前跌4.6%。

黃崢去年7月1日辭任了拼多多行政總裁一職，他在今日的信中表示，原本計劃用一年的時間和陳磊完成董事長職位的交接，但有兩個原因讓交接提前了。一是行業競爭日益激烈甚至異化，讓他意識到傳統的以規模和效率為主要導向的競爭，有其不可避免的問題，要改變就必須在更底層、根本的問題上採取行動；二是疫情等原因導致的外部環境的劇烈變化，也加速了拼多多內部業務和管理的迭代。

他又提到，退下來後，他想去做一些食品科學和生命科學領域的研究，並表示「小時候，老師問我們長大了想做什麼，我和很多人一樣說想成為科學家。」

近年中國科技公司巨頭的創辦人，均先後退場。例如阿里巴巴（9988）創辦人馬雲在2019年一度辭任董事局主席，騰訊（0700）的馬化騰近年亦多次辭任系內公司職務。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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