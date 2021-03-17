黃崢辭任拼多多董事長 超級投票權同時失效
文章日期：2021年3月17日 20:13
拼多多（PDD）今日美股盤前發布業績，但重點落在創辦人黃崢的一封致股東信，信中提到，董事會批准了黃崢辭去董事長職位的請求，行政總裁陳磊將從即日起接任董事長，並繼續擔任行政總裁一職。
黃崢指，在不再擔任董事長和拼多多管理職位後，他的1：10的超級投票權也將失效。他名下股份的投票權將委托拼多多董事會以投票的方式來決策，同時他個人承諾個人名下的股票在未來3年內繼續鎖定，不出售。
消息公布後，拼多多在盤前一度跌9.7%，目前跌4.6%。
黃崢去年7月1日辭任了拼多多行政總裁一職，他在今日的信中表示，原本計劃用一年的時間和陳磊完成董事長職位的交接，但有兩個原因讓交接提前了。一是行業競爭日益激烈甚至異化，讓他意識到傳統的以規模和效率為主要導向的競爭，有其不可避免的問題，要改變就必須在更底層、根本的問題上採取行動；二是疫情等原因導致的外部環境的劇烈變化，也加速了拼多多內部業務和管理的迭代。
他又提到，退下來後，他想去做一些食品科學和生命科學領域的研究，並表示「小時候，老師問我們長大了想做什麼，我和很多人一樣說想成為科學家。」
近年中國科技公司巨頭的創辦人，均先後退場。例如阿里巴巴（9988）創辦人馬雲在2019年一度辭任董事局主席，騰訊（0700）的馬化騰近年亦多次辭任系內公司職務。
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