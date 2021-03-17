集團指出，世界各地政府採取多項措施應對疫情，包括旅遊限制、暫停非必要業務、實施強制隔離及其他保持社交距離措施，消費者旅遊和可支配支出的大幅減少，對集團產品需求減少，加上批發及零售銷售點暫時關閉，各地區、品牌及分銷渠道的銷售淨額急劇下跌，去年首季銷售淨額按年跌26.1%，第二季跌幅更擴大至77.9%，第三、四季分別錄得64.7%及58.1%按年跌幅。

新秀麗去年全年毛利為7.06億美元，按年下跌65.0%，毛利率下跌9.4個百分點至46.0%，減幅主要來自疫情影響，銷售淨額按年減少，存貨儲備撥備增加，以及銷售組合改變等因素影響。集團去年共裁減約26%非零售員工，令去年非營銷固定營運開支減少約6500萬美元。

集團主席Timothy Charles Parker指出，今年秉持審慎樂觀態度，隨着疫苗面世，現可看見黎明曙光，不過新冠肺炎病例近日回升，加上旅遊限制與封城措施，暫時拖慢復蘇步伐。集團今年首2個月銷售淨額按年減少約53%，預期短期內經營環境仍然艱難。集團正推行方案削減成本與節省現金，已確定每年估計可節省固定成本合共約2億美元，強調穩健財務狀況可克服當前的挑戰，以及推動未來數年強勁增長。

新秀麗今日收市報16.2元，升6.4%，創52周新高，成交金額1.24億元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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