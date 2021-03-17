新秀麗去年轉蝕12.78億美元 共裁約26%非零售員工
文章日期：2021年3月17日 19:46
新秀麗（1910）公布，去年全年由盈轉淨虧損12.78億美元，每股基本虧損為0.891美元，不派息。集團去年銷售淨額15.37億元，按年下跌57.8%，經營虧損12.66億美元。
集團指出，世界各地政府採取多項措施應對疫情，包括旅遊限制、暫停非必要業務、實施強制隔離及其他保持社交距離措施，消費者旅遊和可支配支出的大幅減少，對集團產品需求減少，加上批發及零售銷售點暫時關閉，各地區、品牌及分銷渠道的銷售淨額急劇下跌，去年首季銷售淨額按年跌26.1%，第二季跌幅更擴大至77.9%，第三、四季分別錄得64.7%及58.1%按年跌幅。
新秀麗去年全年毛利為7.06億美元，按年下跌65.0%，毛利率下跌9.4個百分點至46.0%，減幅主要來自疫情影響，銷售淨額按年減少，存貨儲備撥備增加，以及銷售組合改變等因素影響。集團去年共裁減約26%非零售員工，令去年非營銷固定營運開支減少約6500萬美元。
集團主席Timothy Charles Parker指出，今年秉持審慎樂觀態度，隨着疫苗面世，現可看見黎明曙光，不過新冠肺炎病例近日回升，加上旅遊限制與封城措施，暫時拖慢復蘇步伐。集團今年首2個月銷售淨額按年減少約53%，預期短期內經營環境仍然艱難。集團正推行方案削減成本與節省現金，已確定每年估計可節省固定成本合共約2億美元，強調穩健財務狀況可克服當前的挑戰，以及推動未來數年強勁增長。
新秀麗今日收市報16.2元，升6.4%，創52周新高，成交金額1.24億元。
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