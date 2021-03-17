東莞銀行獲香港金管局發牌
文章日期：2021年3月17日 19:34
香港金管局今日宣布，金融管理專員已經根據《銀行業條例》向「東莞銀行股份有限公司」授予銀行牌照。「東莞銀行」是一家在中國內地註冊成立的銀行。該牌照於今日生效。
繼「東莞銀行」獲發給銀行牌照後，香港的持牌銀行數目為162間。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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