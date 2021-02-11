舜宇光學收入增約0.4% 派末期股息1.057元
文章日期：2021年3月17日 18:59
舜宇光學（2382）公布，截至2020年止年度，集團的收入約380億元人民幣（下同），較去年同期略增約0.4%。股東溢利約48.7億元，較去年增加約22.1%。每股基本盈利約445.78分，較去年同期增加約22.2%。派末期股息每股約1.057港元。
舜宇光學表示，收入較去年略增主要是因爲集團三大主要產品（即手機鏡頭、車載鏡頭及手機攝像模組）的出貨量較去年同期有所增加，且市場份額進一步提升。但受全球疫情影響，手機攝像頭行業出現降規降配現象，手機鏡頭和手機攝像模組的平均銷售單價同比有所下降，部分抵銷了出貨量增加帶來的收入增長。
舜宇光學今日收報178.9元，跌2.772%
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合辦：明報財經 及 王道財經
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