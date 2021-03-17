長和3英國出資約30億競投英5G頻譜
文章日期：2021年3月17日 18:47
英國通訊管理局表示，英國四大電訊商前後出資13.6億英鎊，競投5G頻譜。今次當地供競投的頻譜共34組，涉及200兆赫。根據初步結果，當中長和（0001）旗下3英國，出資2.8億英鎊（約30.27億港元），投得2X10兆赫頻譜。有關頻頻拍賣將進入第二階段，並在之後進一步落實商業條款。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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