嗶哩嗶哩明招股集資最多247億 每手入場費近兩萬元
文章日期：2021年3月17日 18:18
內地視頻網站Bilibili（嗶哩嗶哩，9626）（下簡稱B站）將於明天公開招股，計劃發售2500萬股股份，招股價上限為每股988元，集資最多247億元，一手20股19959.12元。以B站美國預託證券最近收市價約113美元計，上限價較現價溢價約13%。
據B站公布，今次招股公開發售及國際配售將各佔3%及97%，該股將於3月23日定價。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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