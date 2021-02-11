財務方面，去年首10個月的總收入按年升54.8％至1.336元（人民幣，下同），期內毛利按年96.6％至7300萬元，毛利率按年升11.6個百分比至54.7％。但值得留意的是，2019年全年收入與2018年比較，收入按年跌35.96％至1.576億元。主要受中美貿易戰的影響，市場的需求大減，令集團推出的新品有限，和平均售價大幅下跌。

美佳音及珠海美佳音行政總裁王華表示，中國政府對半導體行業財政上加大支持，有利晶片行業的發展和自主研發更多晶片。

王華再稱，早前行業出現晶片短缺，未影響集團原材料的供應，因為業務多數使用55納米或以上的晶片進程。對於全球重視環保的概念，王華表示，打印文件有一定重要性，以及大量的數碼轉型對企業的支出較大，打印的成本則遠低於數碼轉型的前期成本。

王華更預期，市場今年至2024年將推出約2595款新型品牌打印機。公司於去年共推出172款新型號晶片。他又稱，今年開發中的晶片達198款，而明年和2023年計劃開發107及303款晶片，有助提升未來產品的平均單價。

市場對環保概念愈來愈重視，惟他指出，打印文件對企業發展仍有一定重要性，數碼化前期投資較大，傳統打印遠低於無紙化前期成本，相信對業務發展影響不大。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

債券通公司：中國正「接近」推出南向債券通

銀保監：小額貸公司不得向大學生發放互聯網消費貸款

香港全球金融中心排名雖升 營商環境卻降

國泰完成數碼旅遊通行證測試 望助國際旅遊復蘇

家族辦公室協會：63%受訪者料跨境理財通令業務增長

騰訊和SONY 完成對日本雲遊戲企業Ubitus新一輪融資

電能實業全年盈利跌14%至61.32億 末期息微增約0.5%

長建去年少賺3成 派息1.79元

等聯儲局議息 恒指升6點 VHSI、大市成交齊創1個月低