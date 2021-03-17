債券通北向交易在2017年推出，財政司司長陳茂波月初曾表示，債券通南向很可能在今年下半年初成事。馬禮俊表示，當北上交易極為成功之時，南下交易將會實現，因為債券通有大量資本流入內地，就會有資本流出的需求。他認為愈來愈接近這個時機了，而且是今年值得關注的一個領域。

目前中國債市為全球第二大債券市場，近年來國際投資者對中國債市的參與激增，2月份外資持有的中國國債總值首次超過2萬億元人民幣，約佔未償債券10.6%，外資整體持有人民幣債券3.5%。馬俊禮表示，債券通旨在使國際投資者在中國債券市場的參與度達到15%。

路透引述消息人士，近期至少有一家中國國有大行活躍在境內美元兌人民幣掉期市場，在長端掉期進行操作，以應對結匯壓力及緩和人民幣升勢。人民幣較去年5月低位升值10%以上，促使內地當局設法抑制人民幣升值。路透社統計，人民銀行2月份將外匯淨購買量，提升至2015年10月以來的最高水平。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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