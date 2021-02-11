耐世特主要生產電動助力轉向系統、駕駛輔助系統及自動駕駛賦能技術等產品，主要客戶包括寶馬、長安、快意佳士拿等車廠。該集團指，下半年業務產生巨額正數現金流量。相比去年上半年的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）只有1.16億元，現金減少2.19億元；下半年則達2.62億元，現金增加1.64億元。整體資本負債率為12.9%，按年減少3.7個百分點。該集團估計於2020年底獲授合約項下所有已簽約，但尚未交付產品的業務價值，相較於2019年度同期的264億美元減少6.5%，只有約246億美元。

耐世特又指出，羅兵咸永道會計師事務所將於6月股東會結束時，退任核數師職務，集團確認與羅兵咸永道沒有意見分歧或未解決事宜。董事會議決委任德勤會計師事務所出任核數師，自今年股東會結束後生效，直至下屆股東會結束為止。耐世特今日收報12.06元，升4.87%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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