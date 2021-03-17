銀保監：小額貸公司不得向大學生發放互聯網消費貸款
文章日期：2021年3月17日 17:58
中國銀保監會聯合網信辦、教育部、央行等發布通知，要求進一步規範大學生互聯網消費貸款監督管理工作。
通知要求小額貸款公司加強貸款客戶身份的實質性核驗，不得將大學生設定為互聯網消費貸款的目標客戶群體，不得針對大學生群體精準營銷，不得向大學生發放互聯網消費貸款。未經銀行業監督管理部門或地方金融監督管理部門批准設立的機構，不得為大學生提供信貸服務。
對於已發放的大學生互聯網消費貸款，要督促小額貸款公司制定整改計劃，已放貸款原則上不進行展期，逐步消化存量業務，嚴禁違規新增業務。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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