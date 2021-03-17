通知要求小額貸款公司加強貸款客戶身份的實質性核驗，不得將大學生設定為互聯網消費貸款的目標客戶群體，不得針對大學生群體精準營銷，不得向大學生發放互聯網消費貸款。未經銀行業監督管理部門或地方金融監督管理部門批准設立的機構，不得為大學生提供信貸服務。

對於已發放的大學生互聯網消費貸款，要督促小額貸款公司制定整改計劃，已放貸款原則上不進行展期，逐步消化存量業務，嚴禁違規新增業務。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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