香港全球金融中心排名雖升 營商環境卻降
文章日期：2021年3月17日 17:46
由英國智庫機構Z/Yen和深圳的中國發展研究所合作發布的最新《全球金融中心指數》，首次獲香港金發局贊助，並首次透過網絡在英國、香港及深圳連線公布結果。而香港的排名由去年9月的第5位，上升一位至第4位，僅次於「紐倫滬」，新加坡則排名第5。
全球金融中心指數結果是根據10774受訪者填寫網上問卷回覆的65507項評估內容，紐約以764分續佔榜首位置，香港則跌兩分，得741分，但排名不跌反升，只因去年9月排第四的東京在今次調查中失11分，排名跌至第7，令其他城市順序上升一位而已。
而且在營商環境、人力資本、基礎設施、金融業發展水平和聲譽5項競爭力領域當中，香港只在基礎設施一項升一級至第4，營商環境及人力資本兩項均跌一級至第4。值得注意是，營商環境包括了對政治穩定與法律法規、制度與監管、宏觀經濟環境等範疇的評估。
按行業分類指數劃分的話，香港在政府監管、金融及貿易方面亦下跌。其中，貿易行業由上次調查的第1位跌至第4位，政府監管由第4位跌至第6位；銀行、投資管理、保險、金融科技排名則有所上升，位列首5名之內。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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