全球金融中心指數結果是根據10774受訪者填寫網上問卷回覆的65507項評估內容，紐約以764分續佔榜首位置，香港則跌兩分，得741分，但排名不跌反升，只因去年9月排第四的東京在今次調查中失11分，排名跌至第7，令其他城市順序上升一位而已。

而且在營商環境、人力資本、基礎設施、金融業發展水平和聲譽5項競爭力領域當中，香港只在基礎設施一項升一級至第4，營商環境及人力資本兩項均跌一級至第4。值得注意是，營商環境包括了對政治穩定與法律法規、制度與監管、宏觀經濟環境等範疇的評估。

按行業分類指數劃分的話，香港在政府監管、金融及貿易方面亦下跌。其中，貿易行業由上次調查的第1位跌至第4位，政府監管由第4位跌至第6位；銀行、投資管理、保險、金融科技排名則有所上升，位列首5名之內。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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