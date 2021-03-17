國泰完成數碼旅遊通行證測試 望助國際旅遊復甦
文章日期：2021年3月17日 17:36
國泰航空（0293）聯同香港機場管理局、The Commons Project及Prenetics，測試數碼旅遊通行證平台。其核實程序可支援邊境管制措施，有助安全重開邊境。
多位國泰機師及機艙服務員使用CommonPass應用程式及出境前的快速PCR核酸檢測紀錄，建立數碼通行證，資料包括姓名、旅遊證件號碼、以及按照有關當局規定，在指定時間內於認可實驗室獲取的新冠病毒病檢測陰性結果，方便核實旅客是否符合各地政府所訂立的公共衛生入境條件。
國泰表示，去年10月亦曾測試，是次新測試主要核實及進一步優化出境流程，相信通行證可提升機場的運作能力，配合國際旅遊的復甦步伐，即使疫情消退後旅客仍可使用數碼旅遊通行證辦理登機手續。
國泰航空顧客體驗及企劃總經理羅穎怡表示，國際旅遊持續低迷，若要再度全面通關，旅客或需提供新冠病毒陰性檢測結果和疫苗接種證明，才能符合各地政府的出入境規定，深信數碼旅遊通行證能促進安全的國際旅遊活動，透過業界夥伴通力合作，推動獲普遍認可的數碼旅遊通行證。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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