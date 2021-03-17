多位國泰機師及機艙服務員使用CommonPass應用程式及出境前的快速PCR核酸檢測紀錄，建立數碼通行證，資料包括姓名、旅遊證件號碼、以及按照有關當局規定，在指定時間內於認可實驗室獲取的新冠病毒病檢測陰性結果，方便核實旅客是否符合各地政府所訂立的公共衛生入境條件。

國泰表示，去年10月亦曾測試，是次新測試主要核實及進一步優化出境流程，相信通行證可提升機場的運作能力，配合國際旅遊的復甦步伐，即使疫情消退後旅客仍可使用數碼旅遊通行證辦理登機手續。

國泰航空顧客體驗及企劃總經理羅穎怡表示，國際旅遊持續低迷，若要再度全面通關，旅客或需提供新冠病毒陰性檢測結果和疫苗接種證明，才能符合各地政府的出入境規定，深信數碼旅遊通行證能促進安全的國際旅遊活動，透過業界夥伴通力合作，推動獲普遍認可的數碼旅遊通行證。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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